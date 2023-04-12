10 ідей для власної справи: який бізнес можна започаткувати з допомогою держави?

Відкрити свій спа-салон чи фотостудію, започаткувати юридичне бюро або ж — продавати найсмачніше у місті морозиво. Почати власний бізнес стало простіше, адже коштами для старту готова допомогти держава. Зокрема, за програмою “Своя справа” від єРобота можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень безповоротного гранту на відкриття чи масштабування бізнесу. Заявку на мікрогрант вже заповнили понад 20 тисяч українців. А кошти на власний бізнес отримали близько 3,5 тисяч охочих. Грант можна використати на обладнання, закупівлю сировини та орендну плату. Серед умов: створити одне або два робочих місця, вести бізнес мінімум 3 роки та вчасно сплачувати податки. Якщо дотримуватись цих зобов’язань, повертати кошти не потрібно. Ми підібрали 10 бізнес-ідей, які можна втілити за допомогою мікрогранту від єРобота.

Вирощування креветок

Підприємці-початківці можуть розводити ракоподібних у невеликому акваріумі навіть у себе вдома та продавати їх до зоомагазинів. А досвідчені бізнесмени — орендувати приміщення та облаштувати там штучну водойму, щоб продавати в торгові мережі кілька тонн креветок щорічно. За словами фахівців порталу Дія, під час планування бізнесу варто встановити контакти з найближчими ресторанами та суші-кафе, пивними барами, продуктовими магазинами, супермаркетами та зоокрамницями. Почати бізнес можна із бюджетом до 50 тисяч гривень, а далі масштабувати виробництво.

Майстерня миловаріння

Миловаріння — доволі проста форма малого бізнесу, який можна організувати із мінімальними початковими вкладеннями. Але, як і в будь-якому бізнес-проєкті, тут також потрібно проаналізувати ринок, сформулювати концепцію, розрахувати собівартість продукції та шукати канали збуту. Орієнтовна сума інвестицій для старту: до 50 тисяч гривень.

Точильна майстерня

Ресторанам і кафе потрібні гострі ножі, перукарням і манікюрним салонам — гострі ножиці, а майстрам — заточені інструменти. Якщо правильно організувати бізнес, потік постійних клієнтів — гарантований. За оцінками порталу Дія, орієнтовна сума інвестицій для старту: до 150 тисяч гривень.

Магазин настільних ігор

Як радять експерти, почати цей бізнес варто із відкриття інтернет-магазину: можна стартувати із 30-40 популярних ігор, а далі стежити за новинками та першими пропонувати їх клієнтам. На своєму сайті треба зробити докладний опис кожної гри та коротко пояснити правила. Орієнтовна сума інвестицій для старту: до 150 тисяч гривень.

Прокат велосипедів

Відкриваючи велопрокат, важливо запропонувати клієнтам хороший вибір велосипедів у гарному стані. Також на порталі Дія нагадують, що майбутнім власникам прокату варто звернути увагу на локацію, де працюватимуть: наприклад, чи є поруч парк. А також не забувати, що взимку послуги прокату можуть втрачати популярність. Орієнтовна сума інвестицій для старту: до 150 тисяч гривень.

Студія пакування подарунків

У цьому бізнесі важливо знайти працівників, які мають гарний смак, є комунікабельними і вміють знаходити індивідуальний підхід до кожного клієнта. Велика складова успіху: красиві та якісні матеріали для пакування. Не забувайте і про важливість правильної локації для вашої студії. Орієнтовна сума інвестицій для старту: до 150 тисяч гривень.

Кіоск з морозивом

Для свого кіоску ви можете обрати унікальну авторську рецептуру чи знайти постачальника з готовою лінійкою морозива. Кіоск з морозивом — бізнес для теплої пори року: попит зростає навесні і різко зменшується восени. Тому, до прикладу, в берлінському районі Кройцберг є відома ятка з морозивом, яка взимку перетворюється у класичний кавовий кіоск. Можливо, така ідея згодиться і вам при плануванні бізнесу. За оцінками порталу Дія, орієнтовна сума інвестицій: до 150 тисяч гривень

Екскурсійне бюро

Навіть під час війни історичні міста, розташовані далеко від лінії фронту, приваблюють туристів. Як і в інших галузях, тут дуже важливо знайти свою нішу та зрозуміти, на кого саме орієнтується ваша компанія. Архітектурні прогулянки містом, таємничі місця, унікальні маршрути, гіди, які розмовляють іноземними мовами, яскравий фото та відеоконтент у соціальних мережах, реклама — все це конкурентні переваги екскурсійних бюро. За оцінками порталу Дія, орієнтовна сума інвестицій для старту: до 250 тисяч гривень.

Курси кулінарії

Приватна кулінарна школа може бути самостійним бізнесом чи додатковим проєктом ресторану, кав’ярні чи піцерії. Кулінарія вже давно стала новим видом розваг, тож клієнтам можна пропонувати як одноденні майтер-класи, так і кількамісячні курси. Важливо знайти хороших кухарів-викладачів, від них залежить успіх вашого бізнесу. За оцінками експертів порталу Дія, орієнтовна сума інвестицій для старту: до 250 тисяч гривень.

Фотостудія

Якщо маєте хист до фотографії — це саме ваш бізнес. Важливо обрати інтер’єр фотостудії, також необхідна хороша фототехніка та професійне світло. Варто не забувати про важливість власної реклами, зокрема, у соцмережах, та потрохи здобувати базу клієнтів. Орієнтовна сума інвестицій для старту: до 250 тисяч гривень.