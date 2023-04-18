Спортсмени Кам’янського готуються до чемпіонату з велоспорту

Спортсмени Кам’янського посилено готуються до чемпіонату України з велоспорту у Львові. Напередодні важливих змагань велосипедистів підтримав очільник Кам’янського. Андрій Білоусов вручив сертифікат на проїзд та проживання у Львові

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