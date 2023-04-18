Mіські новини Новини ЖИТИ ПІД ОБСТРІЛАМИ. Марганець потерпає від ворожого вогню 18.04.2023 16:15 Нищать інфраструктуру, комунікації та свідомо воюють проти мирного населення. росіяни не припиняють терор Нікопольщини. Під ворожим вогнем чи не щодня Марганець. У місті не залишилось жодного непошкодженого будинку. Та попри це – життя триває Продовжити читання Уперед Спортсмени Кам’янського готуються до чемпіонату з велоспорту Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 💧 Дніпропетровщину підтоп Христос Воскрес! Журналіст 🎙 ВЖЕ СЬОГОДНІ. Подкаст на 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на 🧁Великодні тренди! Які нез Готуємось до ефіру! Дивітьс 🐴Віслючка Мамуля, якій рос Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Спортсмени Кам’янського готуються до чемпіонату з велоспорту 18.04.2023 15:51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.04.2023 18.04.2023 8:17 Новини Новини України Готуємося до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою – звернення Президента України 17.04.2023 22:55 Mіські новини Новини МАЙЖЕ 36,6. Який курс долара чекати на свята та протягом року? 17.04.2023 19:50 Новини Новини України Обстріли на Великдень / Офіс Омбудсмена отримав відео страт українців росіянами // ВІЙНА. День 418 17.04.2023 18:10 Mіські новини Новини ЦЕРКОВНІ ВІЙНИ. У Дніпрі хочтуь заборонити УПЦ московського патріархату 17.04.2023 17:35