ЖИТИ ПІД ОБСТРІЛАМИ. Марганець потерпає від ворожого вогню

18.04.2023 16:15

Нищать інфраструктуру, комунікації та свідомо воюють проти мирного населення. росіяни не припиняють терор Нікопольщини. Під ворожим вогнем чи не щодня Марганець. У місті не залишилось жодного непошкодженого будинку. Та попри це – життя триває

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