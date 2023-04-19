Mіські новини Новини ПОВІНЬ У ДНІПРІ. Прибережні зони пішли під воду 19.04.2023 20:21 Дніпро все більше затоплює. Паводок вже наробив лиха на Набережній, Мануйлівському проспекті, житломасиві Сонячному та у Прибережному сквері. Що про це кажуть місцеві? І чи можна відкачати воду, аби вирішити проблему? Продовжити читання Уперед НІЧНА АТАКА ДРОНАМИ / АВІАУДАР ПО ВОВЧАНСЬКУ / PATRIOT В УКРАЇНІ // ВІЙНА. День 420 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 💧 Дніпропетровщину підтоп Христос Воскрес! Журналіст 🎙 ВЖЕ СЬОГОДНІ. Подкаст на 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на 🧁Великодні тренди! Які нез Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України НІЧНА АТАКА ДРОНАМИ / АВІАУДАР ПО ВОВЧАНСЬКУ / PATRIOT В УКРАЇНІ // ВІЙНА. День 420 19.04.2023 17:54 Mіські новини Новини У Кривому Розі запрацювали дитячі садочки 19.04.2023 16:39 Mіські новини Новини НАЖИВО: Велика вода заливає лівий берег Дніпра 19.04.2023 15:34 Mіські новини Новини АТАКА ДРОНАМИ. Ніч на Дніпропетровщині пройшла неспокійно 19.04.2023 14:51 Mіські новини Новини Велика вода дісталась центра Дніпра: підтопило кафе та місця відпочинку 19.04.2023 14:32 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2023 19.04.2023 8:47