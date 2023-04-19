ПОВІНЬ У ДНІПРІ. Прибережні зони пішли під воду

Дніпро все більше затоплює. Паводок вже наробив лиха на Набережній, Мануйлівському проспекті, житломасиві Сонячному та у Прибережному сквері. Що про це кажуть місцеві? І чи можна відкачати воду, аби вирішити проблему?

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