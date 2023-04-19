Новини Новини України НІЧНА АТАКА ДРОНАМИ / АВІАУДАР ПО ВОВЧАНСЬКУ / PATRIOT В УКРАЇНІ // ВІЙНА. День 420 19.04.2023 17:54 Двоє загиблих у Вовчанську. Ворог завдав авіаудару по мирних мешканцях Харківщини. На Одещині наша ППО збила 10 дронів-камікадзе. А на Донеччині триває примусова евакуація дітей із прифронтових ділянок. Про все це далі – в нашому щоденному дайджесті Продовжити читання Уперед У Кривому Розі запрацювали дитячі садочки Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 💧 Дніпропетровщину підтоп Христос Воскрес! Журналіст 🎙 ВЖЕ СЬОГОДНІ. Подкаст на 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на 🧁Великодні тренди! Які нез Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кривому Розі запрацювали дитячі садочки 19.04.2023 16:39 Mіські новини Новини НАЖИВО: Велика вода заливає лівий берег Дніпра 19.04.2023 15:34 Mіські новини Новини АТАКА ДРОНАМИ. Ніч на Дніпропетровщині пройшла неспокійно 19.04.2023 14:51 Mіські новини Новини Велика вода дісталась центра Дніпра: підтопило кафе та місця відпочинку 19.04.2023 14:32 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2023 19.04.2023 8:47 Новини Новини України Це надихає й підтримує, коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде – звернення Президента України 18.04.2023 23:45