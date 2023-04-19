НІЧНА АТАКА ДРОНАМИ / АВІАУДАР ПО ВОВЧАНСЬКУ / PATRIOT В УКРАЇНІ // ВІЙНА. День 420

19.04.2023 17:54

Двоє загиблих у Вовчанську. Ворог завдав авіаудару по мирних мешканцях Харківщини. На Одещині наша ППО збила 10 дронів-камікадзе. А на Донеччині триває примусова евакуація дітей із прифронтових ділянок. Про все це далі – в нашому щоденному дайджесті

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