У Кривому Розі запрацювали дитячі садочки

19.04.2023 16:39

Знову лунає дитячий сміх. У Кривому Розі запрацювали дошкільні заклади. Лише декілька місяців тому окупанти перестали обстрілювати район. Серед батьків провели опитування – більшість відпустили дітей на заняття. Але за єдиної умови

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