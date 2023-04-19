Mіські новини Новини У Кривому Розі запрацювали дитячі садочки 19.04.2023 16:39 Знову лунає дитячий сміх. У Кривому Розі запрацювали дошкільні заклади. Лише декілька місяців тому окупанти перестали обстрілювати район. Серед батьків провели опитування – більшість відпустили дітей на заняття. Але за єдиної умови Продовжити читання Уперед НАЖИВО: Велика вода заливає лівий берег Дніпра Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 💧 Дніпропетровщину підтоп Христос Воскрес! Журналіст 🎙 ВЖЕ СЬОГОДНІ. Подкаст на 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на 🧁Великодні тренди! Які нез Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини НАЖИВО: Велика вода заливає лівий берег Дніпра 19.04.2023 15:34 Mіські новини Новини АТАКА ДРОНАМИ. Ніч на Дніпропетровщині пройшла неспокійно 19.04.2023 14:51 Mіські новини Новини Велика вода дісталась центра Дніпра: підтопило кафе та місця відпочинку 19.04.2023 14:32 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2023 19.04.2023 8:47 Новини Новини України Це надихає й підтримує, коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде – звернення Президента України 18.04.2023 23:45 Новини Новини України ЗЕЛЕНСЬКИЙ В АВДІЇВЦІ / Обстріли Херсона та Слов’янська / Бої в центрі Бахмута // ВІЙНА. День 419 18.04.2023 18:03