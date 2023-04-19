Mіські новини Новини Велика вода дісталась центра Дніпра: підтопило кафе та місця відпочинку 19.04.2023 14:32 Найсильніша повінь за 10 років! Велика вода дісталась Дніпра. Підтоплення у центрі міста. Заливає навколишні кафе, ресторани та місця відпочинку. Міська влада запевняє – ситуація під контролем. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 💧 Дніпропетровщину підтоп Христос Воскрес! Журналіст 🎙 ВЖЕ СЬОГОДНІ. Подкаст на 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на 🧁Великодні тренди! Які нез Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.04.2023 19.04.2023 8:47 Новини Новини України Це надихає й підтримує, коли бачиш нашу українську рішучість і знаєш, що перемога буде – звернення Президента України 18.04.2023 23:45 Новини Новини України ЗЕЛЕНСЬКИЙ В АВДІЇВЦІ / Обстріли Херсона та Слов’янська / Бої в центрі Бахмута // ВІЙНА. День 419 18.04.2023 18:03 Mіські новини Новини ДНІПРО РОЗКВІВ. У місті триває весняне прибирання попри війну 18.04.2023 17:30 Mіські новини Новини В ПОЛОНІ ВОДИ. Масштабна повінь на Дніпропетровщині 18.04.2023 17:21 Mіські новини Новини ЖИТИ ПІД ОБСТРІЛАМИ. Марганець потерпає від ворожого вогню 18.04.2023 16:15