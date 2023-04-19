Велика вода дісталась центра Дніпра: підтопило кафе та місця відпочинку

19.04.2023 14:32

Найсильніша повінь за 10 років! Велика вода дісталась Дніпра. Підтоплення у центрі міста. Заливає навколишні кафе, ресторани та місця відпочинку. Міська влада запевняє – ситуація під контролем.

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