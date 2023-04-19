АТАКА ДРОНАМИ. Ніч на Дніпропетровщині пройшла неспокійно

19.04.2023 14:51

Загроза артобстрілу у Нікопольському районі зберігається з самого ранку. Вчора окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду. Пошкоджені житлові будинки та підприємство. А вночі область атакували дрони

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