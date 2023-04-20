Чорні запорожці замість Образцова! Що думають про перейменування вулиці місцеві?

Замість Образцова – вулиця Чорних запорожців! Таку назву хочуть затвердити на найближчій сесії міськради. У Дніпрі вже змінили понад пів тисячі топонімів. І це з 2014-го року. Що про це думають місцеві та історики?

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