Чорні запорожці замість Образцова! Що думають про перейменування вулиці місцеві?

20.04.2023 16:20

Замість Образцова – вулиця Чорних запорожців! Таку назву хочуть затвердити на найближчій сесії міськради. У Дніпрі вже змінили понад пів тисячі топонімів. І це з 2014-го року. Що про це думають місцеві та історики?

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