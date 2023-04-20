Mіські новини Новини ДНІПРО У ВОДІ. Приватний сектор АНД-району затопило через паводок та рясні дощі 20.04.2023 15:55 У Дніпрі затопило з десяток вулиць. Велика вода дісталася й приватного сектора АНД району. Загалом по області постраждали 274 будинки та майже півтисячі дворів Продовжити читання Уперед БЕЗДОРІЖЖЯ ДНІПРА. Містяни масово скаржаться на глибокі ямиНазад Важливо, щоб, поки триває агресія, Росія не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro АНД-район Дніпра продовжує 💧 Дніпропетровщину підтоп Христос Воскрес! Журналіст 🎙 ВЖЕ СЬОГОДНІ. Подкаст на 🕗 СУБОТА! 20:00 🎙 Подкаст на Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.04.2023 21.04.2023 7:54 Новини Новини України Важливо, щоб, поки триває агресія, Росія не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків – звернення Президента України 20.04.2023 23:32 Новини Новини України БЕЗДОРІЖЖЯ ДНІПРА. Містяни масово скаржаться на глибокі ями 20.04.2023 15:35 Mіські новини Новини ПОВІНЬ У ДНІПРІ. Прибережні зони пішли під воду 19.04.2023 20:21 Новини Новини України НІЧНА АТАКА ДРОНАМИ / АВІАУДАР ПО ВОВЧАНСЬКУ / PATRIOT В УКРАЇНІ // ВІЙНА. День 420 19.04.2023 17:54 Mіські новини Новини У Кривому Розі запрацювали дитячі садочки 19.04.2023 16:39