Мистецтво під час війни. У Арт коледжі Дніпра пройшов майстер-класі

Мистецство під час війни. Його роль у культурному відродженні Україіни з видатними майстрами сучасності обговорили на майстер-класі у Артколеджі Дніпра. Зустріч пройшла у відкритому форматі в новому “Галерейному просторі”

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