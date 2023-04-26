Мистецтво під час війни. У Арт коледжі Дніпра пройшов майстер-класі

26.04.2023 10:23 8

Мистецство під час війни. Його роль у культурному відродженні Україіни з видатними майстрами сучасності обговорили на майстер-класі у Артколеджі Дніпра. Зустріч пройшла у відкритому форматі в новому “Галерейному просторі”

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