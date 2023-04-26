Mіські новини Новини Мистецтво під час війни. У Арт коледжі Дніпра пройшов майстер-класі 26.04.2023 10:23 8 Мистецство під час війни. Його роль у культурному відродженні Україіни з видатними майстрами сучасності обговорили на майстер-класі у Артколеджі Дніпра. Зустріч пройшла у відкритому форматі в новому “Галерейному просторі” Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.04.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Неймовірна Олена Петроченк Готуємось до ефіру! Дивітьс 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 🎙 СУБОТА 20:00. Подкаст на 11 к АНД-район Дніпра продовжує Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.04.2023 26.04.2023 8:42 4 Новини Новини України Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі – звернення Президента України 25.04.2023 22:36 68 Mіські новини Новини ЖИТТЯ ПІД ОБСТРІЛАМИ! Як виживають у прифронтових селах? 25.04.2023 19:50 83 Mіські новини Новини ГАТЯТЬ ПО ЦИВІЛЬНИХ! Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину 25.04.2023 19:00 76 Mіські новини Новини МАК ВІДКРИВСЯ! Символ довоєнного життя знову працює у Дніпрі 25.04.2023 18:20 97 Новини Новини України РАКЕТАМИ ПО МУЗЕЮ. Атака дронів на Запоріжжі / Обстріли Херсонщини та Донеччини // ВІЙНА. День 426 25.04.2023 17:55 84