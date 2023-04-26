Підтримали челендж з озеленення. У Кам’янському висаджують молоді дерева. Таку акцію розпочав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. В одному з парків керівники міста, депутати та активісти висадили з пів сотні саджанців катальп, кленів, берези та липи.

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