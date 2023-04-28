Загинуло двоє, троє постраждали: У Дніпрі зранку пролунали вибухи

У Дніпрі окупанти ракетним ударом зруйновали приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали: 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У місті вороже залізяччя зруйнувало й будівлю приватного

підприємства. Також горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. На цю хвилину його вдалося локалізувати. Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу