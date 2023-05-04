Mіські новини Новини На Дніпропетровщині правоохоронці розкрили низку резонансних фінансових злочинів 04.05.2023 12:35 2 Повернули державі контроль над водосховищем і землі на понад півтора мільярди гривень. На Дніпропетровщині правоохоронці розкрили низку резонансних фінансових злочинів Продовжити читання Уперед У Кам’янському працює Єдина диспетчерська служба Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro «7 надкластерних лікарень з 😄 Мережа вибухнула мемами Станом на 13:00 3-го травня всь Смертельна ДТП на трасі Дні Фонд «Батьки для України» п Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському працює Єдина диспетчерська служба 04.05.2023 12:10 35 Mіські новини Новини КВІТУЧИЙ ДНІПРО. У місті триває цвітіння сакур 04.05.2023 11:45 43 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.05.2023 04.05.2023 7:54 65 Mіські новини Новини НІЧНА АТАКА НА ДНІПРО. Пошкоджена адміністративна будівля 03.05.2023 19:28 129 Новини Новини України Херсон під атакою росіян: є жертви та поранені // ВІЙНА. День 433 03.05.2023 17:59 110 Mіські новини Новини ОБІДИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. У Дніпрі працюють пункти харчування 03.05.2023 17:35 106