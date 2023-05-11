Mіські новини Новини Атака Дніпропетровщини з артилерії та дронів: як минула ніч в області 11.05.2023 14:36 8 Вечір і ніч з тривогами. Окупанти не припиняють терор Дніпропетровщини. Цього разу знову атакували мирні міста. Застосували важку артилерію та дрон. Чи вдалося збити вороже залізяччя? І що відомо про руйнування? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.05.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro У Дніпрі знову рекорд травн Увага! У Дніпрі зміни у русі Чергова атака дронами по Дн Готуємось до ефіру! Дивітьс У Дніпрі має запрацювати ре Водіям маршруток остаточно Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.05.2023 11.05.2023 8:28 82 Новини Новини України Саме в Україні світ бачитиме, на що здатна Європа – звернення Президента Володимира Зеленського 10.05.2023 22:45 100 Новини Новини України Окупанти скидують авіабомби на прифронтові населені пункти // ВІЙНА. День 441 10.05.2023 19:06 105 Mіські новини Новини Притулок для тварин у Кам’янському новий отримав фургон 10.05.2023 15:34 122 Mіські новини Новини ОСВІТА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Спеціалізовані курси організовує Фонд Марії Пінчук 10.05.2023 14:59 117 Mіські новини Новини Атака дронами Дніпропетровщини: яка ситуація на ранок 10.05.2023 13:12 116