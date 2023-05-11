Атака Дніпропетровщини з артилерії та дронів: як минула ніч в області

11.05.2023 14:36 8

Вечір і ніч з тривогами. Окупанти не припиняють терор Дніпропетровщини. Цього разу знову атакували мирні міста. Застосували важку артилерію та дрон. Чи вдалося збити вороже залізяччя? І що відомо про руйнування?

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