Важкопоранена жінка-воїн хоче знову повернутись на фронт

Отримала надважке поранення, але знову прагне повернутись у військо! Наша наступна історія про безстрашну жінку-воїна! Зараз її травмовану після вибуху ногу рятують медики. А вона вже мріє, як знову стане у стрій! Що мотивує захисницю боротись далі?

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