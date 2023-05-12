Важкопоранена жінка-воїн хоче знову повернутись на фронт

12.05.2023 15:15 6

Отримала надважке поранення, але знову прагне повернутись у військо! Наша наступна історія про безстрашну жінку-воїна! Зараз її травмовану після вибуху ногу рятують медики. А вона вже мріє, як знову стане у стрій! Що мотивує захисницю боротись далі?

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