“ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ, МАМ”. У Дніпрі презентували фільм про загиблих захисників Маріуполя

“Все буде добре, мам”. Документальний фільм під такою назвою презентували у Дніпрі. Стрічка – короткометражна. Триває 41 хвилину. В ній зібрані історії про загиблих захисників Маріуполя. Про Героїв розповідають їхні матері

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