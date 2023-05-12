“ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ, МАМ”. У Дніпрі презентували фільм про загиблих захисників Маріуполя

12.05.2023 20:41 41

“Все буде добре, мам”. Документальний фільм під такою назвою презентували у Дніпрі. Стрічка – короткометражна. Триває 41 хвилину. В ній зібрані історії про загиблих захисників Маріуполя. Про Героїв розповідають їхні матері

 

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