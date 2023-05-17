Обстріли Нікопольщини: пошкоджені будинки та підприємство

Надвечір окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину. По Червоногригорівській та Мирівській громадах вдарили дронами та артилерією. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, підприємство та комунікації. Ніхто з людей не постраждав

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