Обстріли Нікопольщини: пошкоджені будинки та підприємство

17.05.2023 13:44 18

Надвечір окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину. По Червоногригорівській та Мирівській громадах вдарили дронами та артилерією. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, підприємство та комунікації. Ніхто з людей не постраждав

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