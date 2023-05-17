Mіські новини Новини ТОЛОКА НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ. Мешканці Дніпра прибрали понад 50 локацій 17.05.2023 13:28 35 Прибрали та облаштували. З граблями, фарбами та пензликами жителі Лівобережжя вийшли на суботники. Працювали на понад півсотні локацій. Так, кажуть люди, хочуть зустріти літо у чистоті та нових барвах. Що з цього вийшло? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.05.2023Назад Обстріли Нікопольщини: пошкоджені будинки та підприємство Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Стрибуни у воду з Дніпропет "Ми вимагаємо конкретики": в У Дніпрі тимчасово не працю Масована атака на столицю: В Україні критично низький Електроенергія на Дніпропе Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Обстріли Нікопольщини: пошкоджені будинки та підприємство 17.05.2023 13:44 19 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.05.2023 17.05.2023 8:37 70 Новини Новини України Разом із партнерами України зробимо захист від терору максимально міцним – звернення Президента Володимира Зеленського 16.05.2023 23:15 79 Новини МАСОВАНИЙ ОБСТРІЛ РАКЕТАМИ: ППО ЗНИЩИЛА ВСІ ВОРОЖІ ЦІЛІ // ВІЙНА. День 447 16.05.2023 19:29 86 Mіські новини Новини ЖИТЛО ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. Франція виділила 5 млн євро на гуртожиток для ВПО 16.05.2023 19:02 94 Mіські новини Новини Реабілітаційний центр RECOVERY повертає військових до повноцінного життя 16.05.2023 17:51 105