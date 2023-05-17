ТОЛОКА НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ. Мешканці Дніпра прибрали понад 50 локацій

Прибрали та облаштували. З граблями, фарбами та пензликами жителі Лівобережжя вийшли на суботники. Працювали на понад півсотні локацій. Так, кажуть люди, хочуть зустріти літо у чистоті та нових барвах. Що з цього вийшло?

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