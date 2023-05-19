СВЯТО НА ФРОНТІ. Бійці ТРО Дніпра відзначають День вишиванки

19.05.2023 15:55 24

Вони носять піксель, аби ми сьогодні змогли надягнути вишиванки. Вони ризикують власним життям, аби росіяни не знищили наш генетичний код! Військові окремої бригади ТРО Дніпра ні на мить не припиняють бити ворога. Тому і свято зустрічають на фронті

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