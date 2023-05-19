Mіські новини Новини СВЯТО НА ФРОНТІ. Бійці ТРО Дніпра відзначають День вишиванки 19.05.2023 15:55 24 Вони носять піксель, аби ми сьогодні змогли надягнути вишиванки. Вони ризикують власним життям, аби росіяни не знищили наш генетичний код! Військові окремої бригади ТРО Дніпра ні на мить не припиняють бити ворога. Тому і свято зустрічають на фронті Продовжити читання Уперед ДЕ КУПИТИ ВИШИВАНКУ? Підібрати святкове вбрання можна на будь-який гаманецьНазад ВИШИВАНКА НА ФРОНТІ. Воїни йдуть у бій з оберегами Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ЗСУ за добу просунулися на 1 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВИШИВАНКА НА ФРОНТІ. Воїни йдуть у бій з оберегами 19.05.2023 16:06 11 Mіські новини Новини ДЕ КУПИТИ ВИШИВАНКУ? Підібрати святкове вбрання можна на будь-який гаманець 19.05.2023 15:35 36 Mіські новини Новини ДЕНЬ ВИШИВАНКИ. Як Дніпро підхопив святкову атмосферу 19.05.2023 15:08 37 Mіські новини Новини Вибух у Кривому Розі: є постраждалі та руйнування 19.05.2023 13:13 53 Mіські новини Новини ДНІПРО У ВИШИВАНКАХ. Місто відзначає свято святковим вбранням 19.05.2023 11:21 65 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2023 19.05.2023 9:16 36