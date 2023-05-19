ДЕ КУПИТИ ВИШИВАНКУ? Підібрати святкове вбрання можна на будь-який гаманець

19.05.2023 15:35 6

Її можна купити в магазинах, на ринку та у відомих дизайнерів. Від чого залежить ціна, та які сорочки користуються попитом?

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