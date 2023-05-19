Mіські новини Новини ДЕ КУПИТИ ВИШИВАНКУ? Підібрати святкове вбрання можна на будь-який гаманець 19.05.2023 15:35 6 Її можна купити в магазинах, на ринку та у відомих дизайнерів. Від чого залежить ціна, та які сорочки користуються попитом? Продовжити читання Уперед ДЕНЬ ВИШИВАНКИ. Як Дніпро підхопив святкову атмосферу Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ЗСУ за добу просунулися на 1 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДЕНЬ ВИШИВАНКИ. Як Дніпро підхопив святкову атмосферу 19.05.2023 15:08 31 Mіські новини Новини Вибух у Кривому Розі: є постраждалі та руйнування 19.05.2023 13:13 52 Mіські новини Новини ДНІПРО У ВИШИВАНКАХ. Місто відзначає свято святковим вбранням 19.05.2023 11:21 63 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2023 19.05.2023 9:16 35 Новини Новини України Наші пріоритети на найближчий час – додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя – звернення Президента України 18.05.2023 21:08 90 Mіські новини Новини РОЗШИРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ. 11 телеканал підписав Меморандум про співпрацю з Дніпровською політехнікою 18.05.2023 20:02 85