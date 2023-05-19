Mіські новини Новини Унікальний музичний подарунок для глядачів 11 каналу. Гості студії – тріо бандуристок «Етніка» 19.05.2023 19:39 13 Старовинний вишитий рушник, якому майже 200 років. А ще унікальні музичні інструменти. Справжній музичний сюрприз для глядачів нашого марафону. У нас в гостях популярне дніпровське тріо бандуристок «Етніка» Продовжити читання Уперед ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ЗСУ за добу просунулися на 1 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки 19.05.2023 19:24 23 Mіські новини Новини ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки 19.05.2023 17:45 54 Mіські новини Новини FASHION ВИШИВАНКИ. У Дніпрі пройшов модний благодійний показ 19.05.2023 17:06 64 Mіські новини Новини ПІДТРИМКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. На Нікопольщині допомагають багатодітним сім’ям 19.05.2023 16:35 63 Mіські новини Новини ВИШИВАНКА – СВІТОВИЙ ТРЕНД. Український одяг набирає популярності серед іноземців 19.05.2023 16:25 54 Mіські новини Новини ВИШИВАНКА НА ФРОНТІ. Воїни йдуть у бій з оберегами 19.05.2023 16:06 65