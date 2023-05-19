Унікальний музичний подарунок для глядачів 11 каналу. Гості студії – тріо бандуристок «Етніка»

19.05.2023 19:39 13

Старовинний вишитий рушник, якому майже 200 років. А ще унікальні музичні інструменти. Справжній музичний сюрприз для глядачів нашого марафону. У нас в гостях популярне дніпровське тріо бандуристок «Етніка»

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки

19.05.2023 19:24 23

ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки

19.05.2023 17:45 54

FASHION ВИШИВАНКИ. У Дніпрі пройшов модний благодійний показ

19.05.2023 17:06 64

ПІДТРИМКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. На Нікопольщині допомагають багатодітним сім’ям

19.05.2023 16:35 63

ВИШИВАНКА – СВІТОВИЙ ТРЕНД. Український одяг набирає популярності серед іноземців

19.05.2023 16:25 54

ВИШИВАНКА НА ФРОНТІ. Воїни йдуть у бій з оберегами

19.05.2023 16:06 65
.