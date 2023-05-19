ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки

19.05.2023 19:24 18

Національні костюми, виступи творчих колективів та фуршет. В одному з терцентрів Дніпра гучно відсвяткували День вишиванки. Більше ста підопічних організували концерт для мешканців міста

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