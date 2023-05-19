Mіські новини Новини ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки 19.05.2023 19:24 18 Національні костюми, виступи творчих колективів та фуршет. В одному з терцентрів Дніпра гучно відсвяткували День вишиванки. Більше ста підопічних організували концерт для мешканців міста Продовжити читання Уперед ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ЗСУ за добу просунулися на 1 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВИШИТЕ СВЯТО. У терцентрі Дніпра відзначили День вишиванки 19.05.2023 17:45 53 Mіські новини Новини FASHION ВИШИВАНКИ. У Дніпрі пройшов модний благодійний показ 19.05.2023 17:06 63 Mіські новини Новини ПІДТРИМКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. На Нікопольщині допомагають багатодітним сім’ям 19.05.2023 16:35 62 Mіські новини Новини ВИШИВАНКА – СВІТОВИЙ ТРЕНД. Український одяг набирає популярності серед іноземців 19.05.2023 16:25 54 Mіські новини Новини ВИШИВАНКА НА ФРОНТІ. Воїни йдуть у бій з оберегами 19.05.2023 16:06 64 Mіські новини Новини СВЯТО НА ФРОНТІ. Бійці ТРО Дніпра відзначають День вишиванки 19.05.2023 15:55 63