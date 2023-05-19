Вибух у Кривому Розі: є постраждалі та руйнування

19.05.2023 13:13 16

Дві людини постраждали внаслідок нічної атаки по Кривому Рогу. Одна з них – у важкому стані. Ворог вдарив по приватному підприємству. А Нікополь надвечір росіяни обстріляли з важкої артилерії. Є чималі руйнування

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