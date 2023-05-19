Mіські новини Новини Вибух у Кривому Розі: є постраждалі та руйнування 19.05.2023 13:13 16 Дві людини постраждали внаслідок нічної атаки по Кривому Рогу. Одна з них – у важкому стані. Ворог вдарив по приватному підприємству. А Нікополь надвечір росіяни обстріляли з важкої артилерії. Є чималі руйнування Продовжити читання Уперед ДНІПРО У ВИШИВАНКАХ. Місто відзначає свято святковим вбранням Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ЗСУ за добу просунулися на 1 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДНІПРО У ВИШИВАНКАХ. Місто відзначає свято святковим вбранням 19.05.2023 11:21 55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2023 19.05.2023 9:16 29 Новини Новини України Наші пріоритети на найближчий час – додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя – звернення Президента України 18.05.2023 21:08 87 Mіські новини Новини РОЗШИРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ. 11 телеканал підписав Меморандум про співпрацю з Дніпровською політехнікою 18.05.2023 20:02 84 Mіські новини Новини ПАРКАН НА ПЕРЕМОЗІ. Жителі житломасиву обурені забудовою прибережної зони 18.05.2023 17:45 109 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Шелтерам Нікопольщини передали побутову техніку 18.05.2023 17:10 79