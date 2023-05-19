Mіські новини Новини ДЕНЬ ВИШИВАНКИ. Як Дніпро підхопив святкову атмосферу 19.05.2023 15:08 10 Вишивали 12-метровий рушник, фотографувалися з козаками та співали гімн. Так у центрі Дніпра провели День вишиванки. Із майстер-класами, конкурсами та фотозонами. Неймовірну атмосферу бачили наші журналісти Продовжити читання Уперед Вибух у Кривому Розі: є постраждалі та руйнування Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ЗСУ за добу просунулися на 1 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Вибух у Кривому Розі: є постраждалі та руйнування 19.05.2023 13:13 52 Mіські новини Новини ДНІПРО У ВИШИВАНКАХ. Місто відзначає свято святковим вбранням 19.05.2023 11:21 63 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2023 19.05.2023 9:16 33 Новини Новини України Наші пріоритети на найближчий час – додаткові системи ППО, ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя – звернення Президента України 18.05.2023 21:08 90 Mіські новини Новини РОЗШИРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ. 11 телеканал підписав Меморандум про співпрацю з Дніпровською політехнікою 18.05.2023 20:02 85 Mіські новини Новини ПАРКАН НА ПЕРЕМОЗІ. Жителі житломасиву обурені забудовою прибережної зони 18.05.2023 17:45 112