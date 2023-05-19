ДЕНЬ ВИШИВАНКИ. Як Дніпро підхопив святкову атмосферу

19.05.2023 15:08 10

Вишивали 12-метровий рушник, фотографувалися з козаками та співали гімн. Так у центрі Дніпра провели День вишиванки. Із майстер-класами, конкурсами та фотозонами. Неймовірну атмосферу бачили наші журналісти

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