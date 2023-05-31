ОФІЦІЙНО. Самокати та моноколеса визнали транспортними засобами

31.05.2023 20:38 33

Спочатку їхали тротуаром, а потім різко вискочили на дорогу. У Кривому Розі двоє молодиків на електросамокатах протаранили маршрутку. Віднедавна власників такого транспорту офіційно визначили водіями. Що це означає ? І яких правил мають дотримуватися кермувальники?

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