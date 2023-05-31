Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні – робоча поїздка в нашу Одесу.

Подякував тут нашим воїнам за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь, наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання. Мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям.

Провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні. Керівництво області, військові, правоохоронці.

Область – пріоритетна з усіх поглядів. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, й держави.

Дуже важливі результати є на Одещині в Служби безпеки України у протидії російським диверсантам.

Була доповідь генерала Москальова щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ «Одеса». Детально розібрали, як посилити оборону.

Детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення.

Провів виїзне засідання Ставки. Постійна увага фронту. Доповіді командувачів – «Хортиця», «Таврія», Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом. Спеціальна увага – нашому зерновому коридору, безпеці в Чорному морі.

Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі.

Наведу лише один приклад. Нині з трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт «Південний» фактично заблокований. Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному «Південному». І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів.

Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими Росія ще й намагається спекулювати.

І я дякую всім у світі, хто допомагає нам збільшувати простір безпеки в Чорному морі, хто тисне на Росію задля розблокування постачання продовольства.

Провів сьогодні в Одесі й нараду щодо розвитку нашої портової інфраструктури.

І ще одне.

Працюємо над тим, щоб друга половина цього тижня була змістовною для наших відносин із партнерами. Наші міжнародники роблять усе, щоб цей тиждень можна було завершити потрібними Україні новинами.

А зараз я дякую Сполученим Штатам Америки, особисто Президенту Байдену, обом партіям Конгресу й кожному американцю – усім, хто цінує свободу, – за новий оборонний пакет для наших воїнів. Ракети для «Петріотів», ракети для «Хаймарсів», артилерія та інша дуже необхідна нам зброя. Необхідна саме зараз!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України, хто на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую всім, хто працює заради нашої держави!

Дякую тобі, Одесо, за цей день!

Слава Україні!