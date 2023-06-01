ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. У Дніпрі влаштували гуляння для малечі

Аніматори, інтерактивні станції, шоу з мильними бульбашкАми та частування. До Дня захисту дітей у Дніпрі влаштували гуляння. Організатори підготували для малечі розваги та подарунки, аби хоч ненадовго повернути вкрадене війною дитинство. Чи вдалося їм це?
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