ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. У Дніпрі влаштували гуляння для малечі

Аніматори, інтерактивні станції, шоу з мильними бульбашкАми та частування. До Дня захисту дітей у Дніпрі влаштували гуляння. Організатори підготували для малечі розваги та подарунки, аби хоч ненадовго повернути вкрадене війною дитинство. Чи вдалося їм це?

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