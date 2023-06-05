Mіські новини Новини НАЖИВО. ІСКАНДЕРОМ по Підгородному: яка ситуація на місці прильоту 05.06.2023 13:34 11 Дніпряни й досі оговтуються від трагедії у Підгородному. В суботу росіяни “Іскандером” влучили просто у житловий квартал. Ворожа ракета забрала життя дворічної Лізи. Ще понад двадцять людей поранені. Яка ситуація на місці прильоту зараз? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.06.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Відео з місця ракетного уда 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 РЕКОРД З НАРОДЖУВАНОСТІ🍼 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.06.2023 05.06.2023 8:45 21 Новини Новини України Настане час, коли діти на Землі, зокрема й в Україні, будуть захищені від такого зла, як російське – звернення Президента Володимира Зеленського 04.06.2023 21:34 79 Mіські новини Новини Загинуло немовля, 17 дорослих та 5 дітей постраждали: ракетний удар по передмістю Дніпра 04.06.2023 17:43 54 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2023 04.06.2023 9:53 76 Новини Новини України Будь ласка, не забувайте дякувати нашим воїнам персонально – звернення Президента України 03.06.2023 23:01 75 Mіські новини Новини У Дніпрі перевіряють доступність укриттів 03.06.2023 18:30 76