НАЖИВО. ІСКАНДЕРОМ по Підгородному: яка ситуація на місці прильоту

Дніпряни й досі оговтуються від трагедії у Підгородному. В суботу росіяни “Іскандером” влучили просто у житловий квартал. Ворожа ракета забрала життя дворічної Лізи. Ще понад двадцять людей поранені. Яка ситуація на місці прильоту зараз?

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