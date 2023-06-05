НАЖИВО. ІСКАНДЕРОМ по Підгородному: яка ситуація на місці прильоту

05.06.2023 13:34 11

Дніпряни й досі оговтуються від трагедії у Підгородному. В суботу росіяни “Іскандером” влучили просто у житловий квартал. Ворожа ракета забрала життя дворічної Лізи. Ще понад двадцять людей поранені. Яка ситуація на місці прильоту зараз?

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