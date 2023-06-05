РАКЕТНИЙ УДАР ПО ПІДГОРОДНОМУ. На місці трагедії розбирають завали

05.06.2023 15:38 18

Квіти, іграшки та ламбадки біля зруйнованого будинку загиблої дитини. Дніпряни шанують пам’ять дворічної Лізи. В суботу росіяни “Іскандером” вдарили просто по житловому кварталу у Підгородному. Внаслідок атаки – понад двадцять поранених

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