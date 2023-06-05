Mіські новини Новини РАКЕТНИЙ УДАР ПО ПІДГОРОДНОМУ. На місці трагедії розбирають завали 05.06.2023 15:38 18 Квіти, іграшки та ламбадки біля зруйнованого будинку загиблої дитини. Дніпряни шанують пам’ять дворічної Лізи. В суботу росіяни “Іскандером” вдарили просто по житловому кварталу у Підгородному. Внаслідок атаки – понад двадцять поранених Продовжити читання Уперед НАВЧАННЯ ТРО ДНІПРА. Військові тренують тактику, силу і влучність Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Відео з місця ракетного уда 🎙 СЬОГОДНІ 20:00. Подкаст на 1 РЕКОРД З НАРОДЖУВАНОСТІ🍼 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини НАВЧАННЯ ТРО ДНІПРА. Військові тренують тактику, силу і влучність 05.06.2023 14:24 39 Mіські новини Новини НАЖИВО. ІСКАНДЕРОМ по Підгородному: яка ситуація на місці прильоту 05.06.2023 13:34 43 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.06.2023 05.06.2023 8:45 27 Новини Новини України Настане час, коли діти на Землі, зокрема й в Україні, будуть захищені від такого зла, як російське – звернення Президента Володимира Зеленського 04.06.2023 21:34 84 Mіські новини Новини Загинуло немовля, 17 дорослих та 5 дітей постраждали: ракетний удар по передмістю Дніпра 04.06.2023 17:43 57 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2023 04.06.2023 9:53 80