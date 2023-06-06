Влада Кривого Рогу закликає економити воду

06.06.2023 19:50 15

Від Каховського водосховища заживлено 70 відсотків Кривого Рогу. Сьогодні у місті провели екстрену нараду. Обговорили можливі ризики для криворіжців та подальші дії. Яка ситуація там нині?

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