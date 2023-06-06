Mіські новини Новини Влада Кривого Рогу закликає економити воду 06.06.2023 19:50 15 Від Каховського водосховища заживлено 70 відсотків Кривого Рогу. Сьогодні у місті провели екстрену нараду. Обговорили можливі ризики для криворіжців та подальші дії. Яка ситуація там нині? Продовжити читання Уперед ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА. 11 канал тримає інформаційний фронт Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Під час пожежі на Дніпропет 🦮🙏 Жителі Херсонщини, вря Поки в районі Каховської ГЕ Новини за хвилину 🆕🌍 Про Нікополь - 5 червня. Диві Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА. 11 канал тримає інформаційний фронт 06.06.2023 19:13 46 Новини Новини України РОСІЯ ПІДІРВАЛА ГЕС: 80 населених пунктів – під загрозою затоплення 06.06.2023 17:30 53 Новини Новини України НАЖИВО: росіяни підірвали Каховську ГЕС і дамбу 06.06.2023 12:16 82 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.06.2023 06.06.2023 8:40 90 Новини Новини України Ворог знає, що Україна переможе – звернення Президента Володимира Зеленського 05.06.2023 22:33 103 Новини Новини України Рашисти обстріляли Херсон та Харківщину. Сотні вибухів на Сумщині // Війна. День 467 05.06.2023 18:51 107