Окупанти обстріляли 4 громади Нікопольщини

07.06.2023 12:20 36

Чергова атака Нікопольщини. За добу під ворожим вогнем опинилось одразу чотири громади. Водочас, у районі зранку ввели режим жорсткої економії води

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