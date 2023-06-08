Обстріли Нікопольщини та припинення водопостачання: ситуація на Дніпропетровщині на ранок

Уночі ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. А ще в районі перестали працювати два водоканали. Ситуація із питною загострюється. Проте, людей просять не панікувати. Що робить влада, аби вирішити проблему? Та які наслідки атаки росіян?
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності