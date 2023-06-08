Обстріли Нікопольщини та припинення водопостачання: ситуація на Дніпропетровщині на ранок

08.06.2023 15:40 14

Уночі ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. А ще в районі перестали працювати два водоканали. Ситуація із питною загострюється. Проте, людей просять не панікувати. Що робить влада, аби вирішити проблему? Та які наслідки атаки росіян?

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