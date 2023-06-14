Mіські новини Новини САМОЗАХВАТ ТЕРИТОРІЇ? Біля храму встановили великий паркан 14.06.2023 14:12 7 Побудувати церковний комплекс або залишити сквер. Гучний скандал розгорівся між місцевими та священником. В АНД районі люди намагаються зупинити будівництво на території храму. Запевняють, воно незаконне. Втім, у служителів – своя версія Продовжити читання Уперед До 12 людей збільшилася кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Вночі ворог атакував "Каліб РАКЕТНИЙ УДАР ПО КРИВОМУ РО У затоплених землях через п На Бахмутському напрямку у На місці трагедії у Кривому ⚠️ Рівень води у ставку-ох Кота Шаміля врятували в одн Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини До 12 людей збільшилася кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу 14.06.2023 13:38 28 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.06.2023 14.06.2023 8:42 16 Новини Новини України Маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим – звернення Президента України 13.06.2023 23:06 81 Mіські новини Новини 11 загинуло, 34 постраждали: РАКЕТНА АТАКА НА КРИВИЙ РІГ 13.06.2023 19:59 110 Mіські новини Новини ВРЯТОВАНІ З ВОДИ. Волонтери вивезли 40 собак з затопленої Херсонщини 13.06.2023 17:34 124 Новини Новини України МАСОВАНА РАКЕТНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / ТРИВАЄ КОНТРНАСТУП / ВОДА ВІДСТУПАЄ // Війна. День 475 13.06.2023 17:03 104