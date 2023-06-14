САМОЗАХВАТ ТЕРИТОРІЇ? Біля храму встановили великий паркан

14.06.2023 14:12 7

Побудувати церковний комплекс або залишити сквер. Гучний скандал розгорівся між місцевими та священником. В АНД районі люди намагаються зупинити будівництво на території храму. Запевняють, воно незаконне. Втім, у служителів – своя версія

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