САМОЗАХВАТ ТЕРИТОРІЇ? Біля храму встановили великий паркан

Побудувати церковний комплекс або залишити сквер. Гучний скандал розгорівся між місцевими та священником. В АНД районі люди намагаються зупинити будівництво на території храму. Запевняють, воно незаконне. Втім, у служителів – своя версія

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