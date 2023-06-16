Mіські новини Новини НАСЛІДКИ ТЕРАКТУ. У Кривому Розі постраждалі отримають компенсацію 16.06.2023 17:40 19 Ще 15 мільйонів гривень з обласного бюджету нададуть постраждалим від теракту у Кривому Розі. Кошти для тих, хто залишився без житла. Водночас у місті шукають шляхи вирішення проблеми із водою. Нині ситауція – критична Продовжити читання Уперед “ВИШИВАНКА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ”. У Дніпрі відкрилась мистецька виставка Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Україні загрожують спалахи Пункти видачі води / До бере Новини за хвилину від 15.06.23 🥇Більше 150 медалей виборол У Дніпрі з'явився мурал, при Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини “ВИШИВАНКА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ”. У Дніпрі відкрилась мистецька виставка 16.06.2023 16:51 47 Mіські новини Новини ЗУСТРІЧ У ЛІКАРНІ. Чоловік втік з медзакладу, аби побачити поранену дружину 16.06.2023 16:25 57 Mіські новини Новини БУДУТЬ З РОБОТОЮ. Уряд Німеччини допомагає з працевлаштуванням маріупольцям 16.06.2023 15:44 53 Mіські новини Новини Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 13 16.06.2023 13:01 54 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2023 16.06.2023 7:58 18 Новини Новини України Черговий «Рамштайн» відбувся доволі результативно, ще міцнішаємо – звернення Президента України 15.06.2023 22:51 92