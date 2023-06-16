НАСЛІДКИ ТЕРАКТУ. У Кривому Розі постраждалі отримають компенсацію

16.06.2023 17:40 19

Ще 15 мільйонів гривень з обласного бюджету нададуть постраждалим від теракту у Кривому Розі. Кошти для тих, хто залишився без житла. Водночас у місті шукають шляхи вирішення проблеми із водою. Нині ситауція – критична

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