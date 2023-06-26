На численні побажання споживачів газу у червні «ГАЗМЕРЕЖІ» розробили та запустили вдосконалений «особистий кабінет». Це зручний та якісний сервіс, який значно розширює можливості комунікації клієнтів зі газорозподільною компанією.

Тетяна Дробот, речниця Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ»

Завдяки оновленому особистому кабінету споживачі газу зможуть в режимі онлайн вирішити низку питань щодо розподілу газу:

передати показання газового лічильника;

завантажити та роздрукувати квитанції;

сплатити за послуги розподілу з функціями Google Pay та Apple Pay;

переглянути історію розрахунків;

дізнатися дату планової повірки лічильника та інше.

Варто зазначити, що особистий кабінет має мультифункціональну систему, що дозволяє додавати необмежену кількість особових рахунків.

Оновленою платформою вже користуються споживачі Кропивницької та Дніпровської філій ТОВ «Газорозподільні мережі України», а це понад 600 тисяч клієнтів. Компанія продовжує працювати над вдосконаленням сервісу та розширенням його меж. Наступний етап – впровадження онлайн сервісу для клієнтів усіх газорозподільних підприємств під координацією Групи Нафтогаз.

Тетяна Дробот, речниця Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ»

Для того, щоб зареєструвати в особистому кабінеті необхідно виконати кілька простих кроків:

Заходимо на сайт «ГАЗМЕРЕЖІ» або філії, яка вас обслуговує Натискаємо на надпис «особистий кабінет» Обираємо опцію «Зареєструватися» Із запропонованого переліку обираємо вашого Оператора ГРМ, вводимо десятизначний особовий рахунок та погоджуємось на обробку персональних даних. Далі вводимо перші три літери прізвища власника особового рахунку для його ідентифікації У наступному віконці вписуємо вашу діючу електрону адресу. Переходимо до своєї поштової скриньки та знаходимо у папці «Вхідні» лист реєстрації та підтверджуємо e-mail. Якщо одразу не знайдете лист – перегляньте папку «Cпам».

Ось і все! Відтепер Ви можете скористатися всіма перевагами нового особистого кабінету «ГАЗМЕРЕЖІ».

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:

my.grmu.com.ua/register