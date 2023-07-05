ПРИХИСТОК ДЛЯ ВПО З ІНВАЛІДНІСТЮ. Фонд Віктора Пінчука відремонтував шелтер

Безбар’єрна ванна кімната та сучасна кухня. У шелтері, де живуть переселенці та люди з інвалідністю завершили ремонтні роботи. За підтримці Фонду Віктора Пінчука та міжнародної благодійної організації Ukraine Relief Fund. Благодійники взяли прихисток під опіку півроку тому

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