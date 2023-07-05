Новини Новини України ПОТУЖНА БАВОВНА У МАКІЇВЦІ / У ПЕРВОМАЙСЬКОМУ 43 ПОСТРАЖДАЛИХ // Війна. День 497 05.07.2023 18:26 28 Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському зросла до 43 людей. Майже пів сотні снарядів випустили по Херсонщині. А напередодні ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Макіївці. Про головні події в Україні – у нашому дайджесті Продовжити читання Уперед ПРИХИСТОК ДЛЯ ВПО З ІНВАЛІДНІСТЮ. Фонд Віктора Пінчука відремонтував шелтер Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Рівень води у ставку-охолод Новини області та країни за До ліцеїв Дніпровського, Ка На Дніпропетровщині старту ⚠️ Рівень води у ставку-ох Майже 5 тисяч штрафів за тиж Новини регіону та країни за Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ПРИХИСТОК ДЛЯ ВПО З ІНВАЛІДНІСТЮ. Фонд Віктора Пінчука відремонтував шелтер 05.07.2023 17:14 39 Mіські новини Новини НЕБЕЗПЕЧНЕ КУПАННЯ. У фонтані, де загинула дитина, продовжує бавитись малеча 05.07.2023 16:02 55 Mіські новини Новини ЯК НЕ ПАНІКУВАТИ? Психологи про те, як впоратись зі стресом та тривогами 05.07.2023 15:14 55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.07.2023 05.07.2023 8:40 33 Новини Новини України Світ бачить, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької АЕС є саме Росія – звернення Президента України 04.07.2023 23:22 92 Новини Новини України РОСІЯНИ ЗМІНЮЮТЬ ПЛАН ПІДРИВУ ЗАЕС / ТРОЄ ЗАГИБЛИХ У СУМАХ / ОБСТРІЛ ХЕРСОНА // Війна. День 496 04.07.2023 17:35 107