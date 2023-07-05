ПОТУЖНА БАВОВНА У МАКІЇВЦІ / У ПЕРВОМАЙСЬКОМУ 43 ПОСТРАЖДАЛИХ // Війна. День 497

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському зросла до 43 людей. Майже пів сотні снарядів випустили по Херсонщині. А напередодні ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів у Макіївці. Про головні події в Україні – у нашому дайджесті

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