НІ ПОМИТИСЬ, НІ ПОПРАТИ! У Нікополі понад місяць немає централізованого водопостачання

18.07.2023 14:50 21

Десятки літрів води на собі, аби забезпечити елементарні потреби. На Нікопольщині люди й досі змушені тягати питну та технічну з пунктів видачі. В районі вже понад місяць відсутнє централізоване постачання. Як пристосувались к новим реаліям місцеві та коли повернуть їм воду?

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