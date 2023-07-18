Новини Новини України КОМБІНОВАНА АТАКА: росіяни скерували десятки дронів та ракети на Україну // Війна. День 510 18.07.2023 16:50 52 Комбінована атака дронами й ракетами. Вночі під прицілом ворога були Одещина та Миколаївщина. З мінометів гатили й по Харківщині. Тероризували Донеччину. У ЗСУ повідомляють, нині окупанти стягують резерви на Бахмутській напрямок Продовжити читання Уперед НІ ПОМИТИСЬ, НІ ПОПРАТИ! У Нікополі понад місяць немає централізованого водопостачанняНазад У Кам’янському готують житловий фонд до осінньо-зимового періоду Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Instagram post 18229013347230069 Місяць без води / Ситуація в Новини регіону та країни за Готуємо новий випуск #проНі ⚡️ Верховна Рада хоче звіл 😆 Народна творчість не зму Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському готують житловий фонд до осінньо-зимового періоду 18.07.2023 17:12 33 Mіські новини Новини НІ ПОМИТИСЬ, НІ ПОПРАТИ! У Нікополі понад місяць немає централізованого водопостачання 18.07.2023 14:50 50 Mіські новини Новини ЯПОНСЬКА ВОЛОНТЕРКА. До Дніпра приїхала юна Амбасадорка миру 18.07.2023 13:45 59 Mіські новини Новини МІСЯЦЬ БЕЗ ВОДИ. Як виживають мешканці Нікопольщини? 18.07.2023 10:57 78 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.07.2023 18.07.2023 9:14 84 Новини Новини України Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден – звернення Президента Володимира Зеленського 17.07.2023 22:50 84