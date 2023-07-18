КОМБІНОВАНА АТАКА: росіяни скерували десятки дронів та ракети на Україну // Війна. День 510

18.07.2023 16:50 52

Комбінована атака дронами й ракетами. Вночі під прицілом ворога були Одещина та Миколаївщина. З мінометів гатили й по Харківщині. Тероризували Донеччину. У ЗСУ повідомляють, нині окупанти стягують резерви на Бахмутській напрямок

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