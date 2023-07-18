У Кам’янському готують житловий фонд до осінньо-зимового періоду

У новий сезон із новими мережами. У Кам’янському житловий фонд готують до осінньо-зимового періоду. Нині роботи проводять у багатоповерхівці на вулиці Богдана Хмельницького. У підвалі будинку вже замінили 218 метрів труб для постачання питної. Та ще 128 – каналізації

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