НАГОРОДЖЕННЯ НАЙКРАЩИХ. 4 дівчини стали переможницями “Диктанту у метро”

25.07.2023 18:47 208

Чотири переможці з чотирьохсот людей. У Дніпрі нагородили найкращих учасників Диктанту у метро. Вони написали текст без жодної помилки. Нагадаємо, 28 червня до Дня Конституції у підземці традиційно перевірили знання української мови

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