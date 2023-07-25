Mіські новини Новини НАГОРОДЖЕННЯ НАЙКРАЩИХ. 4 дівчини стали переможницями “Диктанту у метро” 25.07.2023 18:47 208 Чотири переможці з чотирьохсот людей. У Дніпрі нагородили найкращих учасників Диктанту у метро. Вони написали текст без жодної помилки. Нагадаємо, 28 червня до Дня Конституції у підземці традиційно перевірили знання української мови Продовжити читання Уперед МІННА НЕБЕЗПЕКА! Сапери ТРО Дніпра розміновують територіі після окупантівНазад Коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги, будь-яке внутрішнє зрадництво викликає лють – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Дніпрянка посіла 3 місце на ⚠️ Рівень води у ставку-ох У Дніпрі та області запрацю Скандальний тендер / Медики Про підвищення тарифів, тон Масштабна повітряна тривог У Дніпрі ввели в обіг марку, Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЛЮДИ ЗІ СТАЛІ. У Дніпрі протезують військових і цивільних 27.07.2023 17:46 14 Новини Новини України ВОРОГ ВИПУСТИВ РАКЕТИ ПО ОДЕЩИНІ / НА ХАРКІВЩИНУ СКИНУЛИ АВІАБОМБУ // Війна. День 519 27.07.2023 17:06 65 Mіські новини Новини ОЧИМА ЛІКАРІВ. В Україні відзначають День медика 27.07.2023 16:37 61 Mіські новини Новини У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових 27.07.2023 15:33 63 Mіські новини Новини НІЩИВНА СПЕКА. Чи загрожує Дніпру аномальна погода з Європи? 27.07.2023 15:06 72 Mіські новини Новини МАРКА, ПРИСВЯЧЕНА СБУ. У Дніпрі погасили нове тавро 27.07.2023 14:19 67