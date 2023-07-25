Коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги, будь-яке внутрішнє зрадництво викликає лють – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні був довгий і насичений подіями день.

Цей день почався рано. І вже звичною нашою роботою над отриманням зброї, нових пакетів оборонної підтримки, зокрема американської. І я вдячний за сьогоднішній пакет: артилерія, ракети для «Хаймарсів», «Петріотів», «Насамсів», дрони й багато всього іншого. Дякую, Америко!

Говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Як і завжди, цілком практична розмова, чітка. Першочергово – про захист наших південних районів, зокрема Одеси, нормального життя людей і роботи наших портів.

Ми обговорили з Ріші можливі кроки, можливу кількість батарей ППО. Сполучене Королівство може стати тим лідером, чия допомога системами ППО гарантуватиме реальну безпеку.

Світ знає, що з безпеки наших чорноморських портів починаються спокій і стабільність на світовому продовольчому ринку.

Зараз той час, коли важливо зібрати врожай рішучості, безпекової рішучості, щоб згодом нікому не довелось опинитися в ролі збирачів урожаю хаосу ані в країнах Африки, ані будь-де на інших континентах.

Продовольча безпека – це глобально важливий пріоритет і частина Української формули миру.

Провів сьогодні й підготовчу нараду – перед першим засіданням Ради Україна – НАТО, яке відбудеться вже завтра. Консультації щодо питання саме безпеки в Чорному морі – наших портів та нашого зернового експорту. Вже почали й підготовку – разом з Альянсом – підготовку плану взаємосумісності.

Друга нарада з урядовцями та представниками Верховної Ради України – щодо європейської інтеграції, необхідних кроків, саме тих рішень, які мають бути ухвалені, щоб дати старт переговорам про членство України у Євросоюзі.

Займаємось підготовкою переговорів фактично в щоденному режимі.

Сьогодні відбулася хоч і непублічна, але все ж стратегічно важлива подія: урядовці представили результати першого року армії дронів. Вже не проекту, а реальної української армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проектувальниками, донорами. Журналісти й представники громадянського суспільства мали змогу побачити, який потенціал досягнутий за перший рік армії дронів та як армія буде збільшуватися. Абсолютно потрібні обороні всі дрони – від доволі простих «Мавіків» до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах.

Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово.

Ще одне, принципове.

Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на одному. Не на собі, не на своїх якихось там бажаннях, а на захисті держави й життя.

Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них.

Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності.

Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства.

Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити. Коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони, коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який «пляж» чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють.

Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють.

Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи «пляжами», – вас таких не буде.

Не буде й тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче ухвалювати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори із ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок. І ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні, якщо ні, то ні.

Ще одне.

Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.

Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає.

І останнє.

Я підписав сьогодні два укази про нагородження наших воїнів. 649 захисників і захисниць України відзначені державними нагородами. З них 218, на жаль, посмертно.

Всі мають пам’ятати, чого вартують державність, свобода та гідність.

Слава Україні!