НІЩИВНА СПЕКА. Чи загрожує Дніпру аномальна погода з Європи?

Руйнівна посуха та бурхливі лісові пожежі. Європу накрила хвиля нищивної спеки. Вчені вважають, що це літо стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Як вплине погода в Європі на Україну? І чи варто чекати аномальну спеку на Дніпропетровщині?

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