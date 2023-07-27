Mіські новини Новини НІЩИВНА СПЕКА. Чи загрожує Дніпру аномальна погода з Європи? 27.07.2023 15:06 23 Руйнівна посуха та бурхливі лісові пожежі. Європу накрила хвиля нищивної спеки. Вчені вважають, що це літо стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Як вплине погода в Європі на Україну? І чи варто чекати аномальну спеку на Дніпропетровщині? Продовжити читання Уперед МАРКА, ПРИСВЯЧЕНА СБУ. У Дніпрі погасили нове тавроНазад У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Дніпрянка посіла 3 місце на ⚠️ Рівень води у ставку-ох У Дніпрі та області запрацю Скандальний тендер / Медики Про підвищення тарифів, тон Масштабна повітряна тривог У Дніпрі ввели в обіг марку, Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових 27.07.2023 15:33 4 Mіські новини Новини МАРКА, ПРИСВЯЧЕНА СБУ. У Дніпрі погасили нове тавро 27.07.2023 14:19 26 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.07.2023 27.07.2023 8:52 22 Новини Новини України Дуже важливо, що зухвалість цієї атаки російських терористів вдалося знищити – звернення Президента України 26.07.2023 22:22 82 Mіські новини Новини ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА. Бригади швидкої цілодобово рятують життя людей 26.07.2023 18:32 84 Mіські новини Новини АВТОБУСИ ДЛЯ ШКІЛ. Дніпропетровщина отримала 8 нових автомобілів 26.07.2023 17:30 93