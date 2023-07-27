НІЩИВНА СПЕКА. Чи загрожує Дніпру аномальна погода з Європи?

27.07.2023 15:06 23

Руйнівна посуха та бурхливі лісові пожежі. Європу накрила хвиля нищивної спеки. Вчені вважають, що це літо стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Як вплине погода в Європі на Україну? І чи варто чекати аномальну спеку на Дніпропетровщині?

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