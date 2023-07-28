Mіські новини Новини НЕГОДА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. Які долають наслідки буревію? 28.07.2023 12:24 22 Зірвані дахи, понівечені фасади, повалені дерева та потрощені автівки. Вночі на Дніпропетровщині вирувала негода – сильні зливи з грозою, шквАльним вітром та градом. Які масштаби лиха та як долають наслідки буревію? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.07.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Новини регіону та країни за 💡Голова Укренерго: «В Укра Відповів на ваші питання, а 🇺🇦🪖Парламент продовжив Дніпрянка посіла 3 місце на ⚠️ Рівень води у ставку-ох У Дніпрі та області запрацю Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.07.2023 28.07.2023 8:46 24 Новини Новини України Мав честь привітати лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом; вдячний кожному й кожній, на кому тримається життя України – звернення Президента Володимира Зеленського 27.07.2023 23:04 73 Mіські новини Новини ЛЮДИ ЗІ СТАЛІ. У Дніпрі протезують військових і цивільних 27.07.2023 17:46 55 Новини Новини України ВОРОГ ВИПУСТИВ РАКЕТИ ПО ОДЕЩИНІ / НА ХАРКІВЩИНУ СКИНУЛИ АВІАБОМБУ // Війна. День 519 27.07.2023 17:06 102 Mіські новини Новини ОЧИМА ЛІКАРІВ. В Україні відзначають День медика 27.07.2023 16:37 98 Mіські новини Новини У Кам’янському триває будівництво Центру реабілітації для військових 27.07.2023 15:33 97