НЕГОДА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. Які долають наслідки буревію?

28.07.2023 12:24 22

Зірвані дахи, понівечені фасади, повалені дерева та потрощені автівки. Вночі на Дніпропетровщині вирувала негода – сильні зливи з грозою, шквАльним вітром та градом. Які масштаби лиха та як долають наслідки буревію?

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