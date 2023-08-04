МЕДИКИ – ХЕРСОНЩИНІ. Лікарі Дніпропетровщини допомагатимуть колегам

Допомагатимуть рятувати пацієнтів та ділитимуться з колегами досвідом. Троє лікарів Дніпропетровщини поїдуть у Херсонську область. Там працюватимуть в одному з медзакладів. Все, аби підтримати регіон. Яких спеціалістів відправляють та чи надовго?

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