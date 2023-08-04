Mіські новини Новини МЕДИКИ – ХЕРСОНЩИНІ. Лікарі Дніпропетровщини допомагатимуть колегам 04.08.2023 15:31 6 Допомагатимуть рятувати пацієнтів та ділитимуться з колегами досвідом. Троє лікарів Дніпропетровщини поїдуть у Херсонську область. Там працюватимуть в одному з медзакладів. Все, аби підтримати регіон. Яких спеціалістів відправляють та чи надовго? Продовжити читання Уперед ВІДБУДОВА НІКОПОЛЯ. У місті відремонтували 14 дахів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Про Нікополь - 3 серпня. Диві Новини за хвилину від 03.08.23 Instagram post 17997114284017389 ⚠️ Рівень води у ставку-ох Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ВІДБУДОВА НІКОПОЛЯ. У місті відремонтували 14 дахів 04.08.2023 14:20 28 Mіські новини Новини ДОПОМОГА З НІМЕЧЧИНИ. До Дніпра привезли медприладдя 04.08.2023 12:18 53 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.08.2023 04.08.2023 9:07 29 Новини Новини України Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського 03.08.2023 21:51 98 Новини Новини України ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. В Україні запрацювала мережа, яка блокує російські канали 03.08.2023 18:12 103 Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ І ПОСТРАЖДАЛІ: окупанти обстрілюють Херсонщину і Запоріжжя // Війна. День 526 03.08.2023 17:03 119