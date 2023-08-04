ВІДБУДОВА НІКОПОЛЯ. У місті відремонтували 14 дахів

Відрождують зруйноване війною! Тільки за липень у Нікополі відбудували 14 пошкоджених дахів! Це – приватні будинки. В умовах постійного російського терору незламні комунальники працюють без вихідних. Як триває відновлення Нікополя?

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