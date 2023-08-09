Поліпшення транспортної інфраструктури Кам’янського

09.08.2023 9:24 11

У рамках виконання міської програми «Інвестиції в місто» маємо гарні новини стосовно реалізації проєкту з придбання 2️⃣0️⃣ нових трамвайних вагонів за кошти ЄІБ вартістю 14 млн євро.

✔️Міністерство фінансів України погодило обсяг та умови отримання містом європейських коштів.

▪️Це означає, що після підписання кредитної угоди та проведення закупівлі, в період з початку 2024 до кінця 2025 року, місто отримає 20 нових сучасних трамвайних вагонів для роботи на маршрутах міста.

✔️Реалізація проєкту дозволить забезпечити доступні та комфортні послуги з перевезення громадським електротранспортом, особливо для пільгових категорій населення. Це також дасть можливість суттєво покращити безпеку та якість пасажирських перевезень муніципальним транспортом.

▪️Всього на лінію в нашому місті щодня в середньому виходить 22 вагони, тобто невдовзі 90% (20 вагонів) будуть абсолютно новими.

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