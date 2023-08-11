ДНІПРО ПІДТОПИЛО. У місті ліквідовують наслідки зливи

11.08.2023 19:00 3

Літня спека змінилася потужною зливою. У Дніпрі всю ніч вирувала водна стихія. Залило центральні вулиці та приватні будинки. У калюжах плавають автівки. Які наслідки негоди та що прогнозують синоптики?

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