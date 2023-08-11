Mіські новини Новини ДНІПРО ПІДТОПИЛО. У місті ліквідовують наслідки зливи 11.08.2023 19:00 3 Літня спека змінилася потужною зливою. У Дніпрі всю ніч вирувала водна стихія. Залило центральні вулиці та приватні будинки. У калюжах плавають автівки. Які наслідки негоди та що прогнозують синоптики? Продовжити читання Уперед РОСІЯ ВБИЛА ДИТИНУ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ / ОКУПАНТИ ВЛУЧИЛИ У БУДИНОК В ХЕРСОНІ // Війна. День 534 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Понад 40 дітей з Дніпропетро У Дніпрі замінували понад 15 В Куп’янському районі Харк В Україні хочуть ввести штр Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України РОСІЯ ВБИЛА ДИТИНУ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ / ОКУПАНТИ ВЛУЧИЛИ У БУДИНОК В ХЕРСОНІ // Війна. День 534 11.08.2023 17:36 54 Mіські новини Новини СТАТИ ВОРКАУТЕРОМ! У Дніпрі проводять вуличні тренування 11.08.2023 14:33 59 Mіські новини Новини БДЖОЛИ-СЛУЖБОВЦІ. На Дніпропетровщині працює єдина державна пасіка 11.08.2023 13:37 61 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.08.2023 11.08.2023 8:29 67 Новини Україна має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, здобутий сміливістю наших людей – звернення Президента Володимира Зеленського 10.08.2023 22:27 94 Mіські новини Новини МАРСОВА ЗОНА. У планетарії Дніпра створили нову експозицію 10.08.2023 18:34 119