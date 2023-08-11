РОСІЯ ВБИЛА ДИТИНУ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ / ОКУПАНТИ ВЛУЧИЛИ У БУДИНОК В ХЕРСОНІ // Війна. День 534

11.08.2023 17:36 19

росія вбила дитину на Івано-Франківщині! Восьмирічний хлопчик загинув внаслідок ранкової атаки. Ракета прилетіла просто у його будинок. А на Київщиніі ППО збила один “Кинджал”, є і влучання. 60 разів за добу окупанти гатили по Херсонщині. Поцілили у багатоповерхівку – загинув чоловік. А у Запоріжжі внаслідок прильоту у готель поранені 19 людей. Тим часом, сили оборони України наступають одразу на трьох напрямках

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